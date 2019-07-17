Николаев, Украина, , 15:59 — REGNUM

Директор николаевского аэропорта Фёдор Барна повздорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».

Во время обсуждения достройки терминала аэропорта, которое проходило на повышенных тонах, директор не выдержал и задал вопрос:

«Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?»

Зеленскому это не понравилось, и он ответил:

«Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что чиновники Николаева ведут себя как «бандиты», а также предложил главе Николаевской областной госадминистрации добровольно уйти в отставку.

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Отметим, эксперты увидели определённое сходство между поведением Зеленского и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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