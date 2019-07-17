Москва, , 15:34 — REGNUM

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституцию, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы ознакомились, широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в «Парламентской газете», — сказал Песков.

По его словам, статья Володина представляет собой точку зрения «одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии».

«(Володин) изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Парламентской газете» была опубликована статья Вячеслава Володина, в которой он выразил мнение, что базовые положения Конституции России незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки.

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