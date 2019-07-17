Москва, , 15:02 — REGNUM

Президент Владимир Путин утвердил знамя, флаг и эмблему Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 17 июля, на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, также утверждены и типовые образцы знамён региональных таможенных управлений, таможен, образовательных организаций, находящихся в ведении ФТС, рисунок и описание вымпела водных судов таможенных органов.

«Знамя Федеральной таможенной службы является ее официальным символом и реликвией, отражает традиции таможенных органов Российской Федерации. Знамя вручается в торжественной обстановке президентом РФ либо от его имени руководителем федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится ФТС», — говорится в указе.

Знамя представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с каймой белого цвета по трём свободным краям. По периметру расположен золотистый плетёный орнамент, а в центре — увенчанный коронами золотой двуглавый орёл с поднятыми крыльями. На оборотной стороне изображена эмблема ФТС: четырёхугольный изумрудный геральдический щит, закрывающий снизу до половины золотого двуглавого орла.