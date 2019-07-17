Николаев, Украина, 17 июля 2019, 15:13 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод и выяснит, что можно сделать с недостроенным ракетным крейсером «Украина». Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе офиса президента Украины.
В сообщении говорится, что Зеленский также ознакомится с ходом строительства кораблей класса «корвет» для ВМС Украины.
Напомним, ракетный крейсер «Адмирал флота Советского Союза Лобов» был спущен на воду в 1990 году. В 1993 году корабль переименовали в «Украину», а три года спустя прекратили строительство. Позже оно было признано нецелесообразным. Всё это время корабль ржавеет у заводского причала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концерне «Укроборонпром» подсчитали, что ежегодно содержание крейсера обходится украинскому бюджету в $600 тыс.
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