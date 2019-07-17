Магнитогорск, Челябинская область, , 15:04 — REGNUM

Президент России Владимир Путин намерен посетить Магнитогорск Челябинской области. Как сообщают местные издания, глава государства станет гостем празднования Дня металлурга 19 июля.

Уточняется, что в город уже прибыли сотрудники ФСО. Также сообщается, что Владимир Путин намерен посетить Магнитогорский металлургический комбинат и сквер возле дома №146 по улице Карла Маркса, разбитый в память о предновогодней трагедии, произошедшей в городе.

Напомним, что в прошлый раз Владимир Путин посетил Магнитогорск 31 декабря 2018 года. Ранним утром того дня произошло обрушение седьмого подъезда дома №146 по улице Карла Маркса. Глава государства пообщался с пострадавшими и посетил городскую больницу, в которую доставляли раненых.