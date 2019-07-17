Уфа, , 14:27 — REGNUM

Для участия в выборах на пост главы Башкирии зарегистрированы ещё четверо кандидатов от непарламентских партий. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики.

В частности, процедуру регистрации прошли: Владимир Барабаш директор Фонда развития городских проектов от партии «Гражданская сила», юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина от партии «Яблоко», представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Кобзев и глава компании GTL Рафис Кадыров от партии «Патриоты России».

Напомним, ранее троим кандидатам, которые не прошли муниципальный фильтр, было отказано в регистрации. В этот перечень попали кандидат от Партии социальной защиты Алексей Молокин, представитель партии «Зелёные» владелица модельного агентства «Статус» Сания Тимасова, а также Рамиля Саитова от «Российской социалистической партии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования 8 сентябре 2019 года. Согласно региональному законодательству, в выборах могут принимать участие только кандидаты от политических объединений.

С 10 августа стартует агитационный процесс в СМИ. При этом партии имеют право отозвать своих кандидатов до 2 сентября.

ЦИК республики зарегистрировал до настоящего времени врио главы Башкиии Радия Хабирова, которого выдвинула «Единая Россия», кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Ивана Сухарева, руководителя регионального отделения «Справедливой России» Юрия Игнатьева и представителя КПРФ депутата Курултая республики Юнира Кутлугужина.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК отказал в регистрации троим из 11 кандидатов на пост главы Башкирии