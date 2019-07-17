Киев, 17 июля 2019, 14:35 — REGNUM
В Донбассе практически не осталось «активного населения», заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука, сообщило 16 июля издание «Главред».
Тука также раскритиковал слова Зеленского о том, что на восстановление Донбасса потребуется 10 млрд евро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тука предложил лишить пенсий всех, кто работал на предприятиях ДНР и ЛНР и не платил отчисления в пенсионный бюджет Украины.
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