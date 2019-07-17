Москва, , 14:18 — REGNUM

Итогом 28 лет независимости Украины стало разрушение страны. Такое мнение высказал доктор политических наук с Украины Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Украина 28 лет независима, чего добились? Разрушили страну! Была отличная база, лучшие в мире научные кадры, промышленная база одна из лучших в мире. Что сделали? Сомали лучше, чем Украина. В прошлом году сомалийскую делегацию допустили до голосования во Всемирной организации здравоохранения, а украинскую нет, потому что сомалийская делегация погасила долги перед ВОЗ, а украинская нет. В Сомали смертность ниже, чем на Украине, отличный итог», — отметил политолог.

Семченко добавил, что вместо решения реальных проблем на Украине принимают абсурдные решения: например, запрет разговаривать на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины не будут принимать во внимание позицию Организации объединённых наций (ООН) относительно притеснения русского языка.

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