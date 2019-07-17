Ереван, , 14:08 — REGNUM

Губернатор Koтайкской области Армении Романос Петросян обратился в административный суд с требованием признать недействительным решение Совета старейшин общины Нор Гехи, принятое 4 года назад. Согласно этому решению ряд улиц общины названы именем бывшего главы общины Фронтика Тевосяна.

Члены Совета старейшин общины нор Гехи решением от 24 марта 2015 года приняли решение переименовать 18 улиц общины в честь Фронтика Тевосяна.

Так, рядом с улицами имени Комитаса, Чаренца, Гранта Матевосяна, Арно Бабаджаняна, Туманяна и других известных лиц — появились улицы, носящие имя Фронтика Тевосяна.

Решение Совета старейшин о переименовании улиц на имя Тевосяна было принято единогласно — 11 голосами «за».

Фронтик Тевосян был главой общины Нор Гехи, начиная с 1985 года, и написал заявление об отставке после смены власти в Армении. Ходатайство губернатора Котайкской области поступило в суд 8 июля и было передано судье Артуру Цатуряну.