Лиссабон, , 14:53 — REGNUM

Португалия прекратила выдачу въездных виз для граждан Ирана, принимая меры по повышению безопасности в своем консульстве в Тегеране, а не из политических соображений или угрозы безопасности. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Португалии.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что приостановка носит временный характер, будут реализованы альтернативные варианты выдачи проездных документов тем, кто в них нуждается.

«Этот шаг не является результатом анализа уровня безопасности в Иране или любого другого институционального или политического аспекта», — говорится в сообщении министерства.

Ранее министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва сообщил парламентскому комитету, что выдача виз была приостановлена из соображений безопасности, не уточнив деталей.