Москва, , 14:07 — REGNUM

Председатель Московской городской избирательной комиссии не планирует уходить в отставку и намерен передать свой опыт молодёжи. Об этом глава МГИК Валентин Горбунов заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить?» — отметил Горбунов.

Вместе с тем Горбунов признал, что многие главы территориальных окружных комиссий уже сменили свои должности. По его мнению, это связано с их повышением в должности или смене профессиональной деятельности.

«Каждый сам выбирает свой путь. Мне доверяют, меня Центральная избирательная комиссия рекомендовала, я считаю, что у меня есть ещё возможность передавать свой опыт молодежи», — заявил Горбунов.

Напомним, в составе МГИК Валентин Горбунов состоит с 1993 года. В 1994 впервые стал её председателем.