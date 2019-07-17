Великий Новгород, , 14:01 — REGNUM

Число претендентов на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ от Новгородской области (одномандатный избирательный округ №134) увеличилось до десяти человек. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, своих кандидатов выдвинули «Партия роста», партия «Яблоко», партия «Зелёные», партия «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР, КПРФ, партия «Справедливая Россия», партия «Единая Россия» и «Коммунистическая партия социальной справедливости».

От «Единой России» на довыборы новгородского депутата Госдумы РФ выдвинут зампредседателя правительства Новгородской области, экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. «Коммунистическая партия социальной справедливости» (сокращённо — КПСС) выдвинула Ольгу Ефимову — почти полную тёзку депутата Новгородской областной думы от КПРФ Ольги Ефимовой, разные у них только отчества (кандидат от КПСС — Ефимова Ольга Александровна, а неучаствующая в выборах в Госдуму новгородский депутат — Ефимова Ольга Анатольевна — прим. ИА REGNUM).

Отметим, что статус зарегистрированных, по данным Новгородского облизбиркома, уже имеют трое кандидатов: это Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Анна Черепанова («Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию также подали Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ) и Дмитрий Тарасов («Партия роста»). Также на выборы выдвинуты Александр Гришин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Ульяна Гатина (партия «Зелёные»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация кандидатов продлится до 4 августа. Документы на регистрацию кандидаты могут сдавать до 24 июля, на рассмотрение пакета документов и принятие решения о регистрации окружным избирательным комиссиям по закону предоставлено десять дней.

Напомним, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Они назначены в связи с уходом из жизни депутата Александра Коровникова.

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