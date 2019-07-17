Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днём 17 июля прибыл на самолёте в Санкт-Петербург. В аэропорту «Пулково», где приземлился борт, белорусского лидера встречали исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Здесь же Лукашенко пересел на вертолёт, который доставит его в Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на острове Валаам, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. На фотографии, опубликованной пресс-службой Лукашенко, видно, что глава государства одет неофициально, без костюма и галстука, а в футболке и кофте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в России. Сегодня, 17 июля, запланирована неформальная встреча белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится на Валааме.

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18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

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