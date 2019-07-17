Бишкек, , 14:00 — REGNUM

Бывший министр экономики Олег Панкратов назначен на должность советника президента Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

По словам Панкратова, наиболее вероятно, что на новой должности он будет курировать вопросы, касающиеся экономического блока и Евразийского экономического союза, пишет «Вечерний Бишкек».

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Отметим, что Олег Панкратов ранее занимал должность главы минфина — в периоды с 30 апреля 2015 года по 5 ноября 2015 года и с 20 апреля 2018 года по 27 мая 2019 года.

Также с 5 ноября 2015 года по 26 августа 2017 года он работал на посту вице-премьер-министра по экономическим вопросам, и в течение 2017 года — возглавлял Совет Евразийской экономической комиссии.

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