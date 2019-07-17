Киев, , 13:38 — REGNUM

Украинские политологи положительно оценивают сам факт первого телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв считает, что Путин признал результат украинских выборов и президента Зеленского.

«Лёд ещё не растаял, но есть сигналы, что готовы к контактам, готовы к переговорам. Был звонок Зеленского. Если Путин с ним говорил, это значит, что он фактически признал президентские выборы, признал президента. До этого же не было официального признания. Значит де-факто он признал президента… Сегодня у россиян есть два канала коммуникации — Медведчук и Зеленский. Теперь смогут выбирать», — сказал Карасёв 16 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, политолог Михаил Погребинский отметил готовность Кремля вести диалог с командой Зеленского.

«Каких-то прорывных решений там не было. Но сам факт того, что начали разговаривать и договорились, что рабочие группы будут что-то готовить, это сильно отличается от того, что было несколько месяцев назад. Москва давала понять, что просто не о чем разговаривать с прошлой властью. Сейчас есть готовность разговаривать с Зеленским и его командой», — рассказал Погребинский 16 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля произошел первый телефонный разговор президентов Украины и России. В Офисе президента Украины проинформировали, что президенты обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», — проинформировали в ОПУ.

В пресс-службе Кремля проинформировали, что разговор инициировала украинская сторона.

Позже Офис президента Украины проинформировал, что президенты обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев. «Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», — сообщили в ОПУ.