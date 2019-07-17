Москва, , 13:23 — REGNUM

На выборах депутатов Московской городской думы зарегистрировано 233 кандидата. Об этом 17 июля на пресс-конференции заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МГИК отметил, что отказ в регистрации получили 57 человек, из них 39 — самовыдвиженцы. Всего на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 171 человек от партий и 62 самовыдвиженца.

В частности, зарегистрированы 45 кандидатов от ЛДПР, 44 от КПРФ, 40 от «Справедливой России». Также зарегистрированы два человека от «Яблока», 32 от «Коммунистов России», четыре от партии «Родина», по одному человеку от «Партии роста» и партии «Зелёные».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о регистрации кандидатов МГИК принимал до 16 июля. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.