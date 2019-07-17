Киев, , 13:16 — REGNUM

«Действия главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского вступить в прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным». Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник Владимир Чемерис.

Он приветствовал действия Медведчука, который освободил четверых украинских пленных из Донецка и Луганска.

«Освобождение четверых пленных подтолкнуло президента Украины на то, чтобы провести телефонный разговор. Вполне возможно договориться о первых шагах по выполнению минских соглашений и прекращению военных действий… Тут главное, о чем они говорили и про что они договорились. Этого мы до конца не знаем. Есть информация, что ведутся переговоры об обмене пленными и они могут скоро завершиться успехом. В интересах президента Украины это сделать до выборов, но не факт, что это удастся сделать до выборов», — сказал Чемерис.

Эксперт призвал Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука также освободить нескольких пленных.

«Конечно, все что происходит перед выборами, все что делают представители власти или оппозиции, все это вкладывается в рамки избирательной кампании. Было бы хорошо, если бы каждый из политиков и Медведчук, и Зеленский, и Вакарчук, и Порошенко во время избирательной кампании освободили хотя бы четверых заложников или одного. Это был бы очень большой плюс», — считает Чемерис.

Он также прогнозирует, что президент Зеленский предпримет шаги для установления мира на Донбассе, поскольку к этому его «подталкивают европейские партнеры».

«Они понимают, что при предыдущей власти ситуация зашла в тупик. Конечно, они восприняли как надежду, что был избран новый президент. Его в определенной мере подталкивают к дальнейшим шагам, в частности, возобновились переговоры в трехсторонней контактной группе», — подытожил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и отпустит украинских моряков. При этом он проинформировал, что на встрече в «нормандском формате» украинская и российская стороны договорились провести обмен пленными в формате 10 на 10 или 15 на 15.

«В течении месяца договорились провести обмен определенного количества наших пленных. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся на количестве людей. Наша задача — обменять и получить своих людей назад и разблокировать процесс «всех на всех», о котором мы все говорим, который до этого времени был заблокирован», — рассказал Пристайко.