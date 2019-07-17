Лондон, , 13:14 — REGNUM

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не оказывал прямого влияния на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 17 июля газета Financial Times.

Он считает, что Зеленскому просто улыбнулась судьба:

«Господин Коломойский отрицает, что оказывал непосредственное влияние на господина Зеленского. Бизнесмен сказал, что, кажется, Зеленскому улыбается судьба», — сказано в материале.

Он также отметил, что связь с Зеленским — лишь слухи.

«Люди приезжают ко мне в Израиль повидаться и говорят: «Поздравляем! Классная работа!» Я возражаю: «С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале». Они отвечают: «Кому нужен день рождения, если у тебя есть целый президент», — цитирует газета слова Коломойского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил украинскому изданию, что в Донбассе идёт гражданский конфликт, который берёт своё начало из так называемой «Оранжевой революции» — бескровного захвата власти, произошедшего на Украине в 2004 году.

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