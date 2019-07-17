Лондон, 17 июля 2019, 13:14 — REGNUM
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не оказывал прямого влияния на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 17 июля газета Financial Times.
Он считает, что Зеленскому просто улыбнулась судьба:
Он также отметил, что связь с Зеленским — лишь слухи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил украинскому изданию, что в Донбассе идёт гражданский конфликт, который берёт своё начало из так называемой «Оранжевой революции» — бескровного захвата власти, произошедшего на Украине в 2004 году.
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