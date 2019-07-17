Хартум, , 13:45 — REGNUM

Переходный военный совет Судана и лидеры оппозиции сегодня, 17 июля, подписали соглашение о разделе власти после ночных переговоров, передает BBC Africa.

Это «исторический момент» для страны, цитирует агентство AFP заместителя главы Военного совета Судана Мохамеда Хамдана «Хемети» Даголо.

Подписание документа подтвердило соглашение между военными и протестующими, заключенное в начале этого месяца. В соглашении был заложен план передачи власти, рассчитанный чуть более, чем на три года.

В нем говорилось, что военные будут у власти первый 21 месяц с момента подписания соглашения, затем в течение 18 месяцев будет действовать гражданская администрация, за которой последуют выборы. Второе соглашение по конституционным вопросам, как ожидается, будет подписано в пятницу, 19 июля.

Соглашение означает, что после 30 лет правления Башира Судан в течение трех лет перейдет к полностью гражданской администрации. Более мелкие детали сделки и ее конституционные элементы всё еще не были согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в ходе военного переворота в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир. После чего к власти пришли представители Переходного военного совета. Протестующие, однако, не покинули улицы страны, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. После нескольких месяцев переговоров стороны, наконец, пришли к соглашению.