Москва, , 13:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 65-летием, сообщается 17 июля на сайте Кремля.

Ангела Меркель (сс) Philipp

«Уважаемая госпожа Федеральный канцлер, дорогая Ангела! Прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам главы государства, политические качества Меркель и успешная многолетняя деятельность на посту канцлера по достоинству оцениваются не только в Германии, но и во всем мире.

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Путин также оценил сложившиеся между лидерами двух стран отношения, которые позволяют «откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы».

«Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы. Искренне желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — добавил президент России.

Кроме того, сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с Ангелой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Berliner Morgenpost дает свой комментарий по поводу достижения канцлером этого «знаменательного возраста». Так, пишет издание, 65-й день рождения для большинства работающих людей означает прощание с профессиональной деятельностью. Это время сделать паузу.

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