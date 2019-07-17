Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM

Официальное открытие генерального консульства Узбекистана состоялось в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, у входа в здание диппредставительства была перерезана символическая ленточка.

Уточняется, что консульский округ, который будет охватывать Генконсульство в Ростове-на-Дону, включает субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Открытие Генконсульства Узбекистана в Ростове — конкретный и выверенный шаг в развитии наших добрососедских отношений. У Ростовской области с узбекской стороной долгосрочные связи — у малого, среднего, крупного бизнеса. Мы реализуем ряд совместных проектов. Я думаю, что у бизнеса значительно шире интересы, этот потенциал нужно больше задействовать», — сказал в ходе церемонии глава Донского региона Василий Голубев.

Донской губернатор выразил надежду, что открытие диппредставительства позволит региону активнее продвигать реализацию проектов.

Решение об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Республики Узбекистан было принято в соответствии с распоряжением правительства России в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года стало известно, что генеральные консульства Узбекистана откроются во Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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