Москва, 17 июля 2019, 12:54 — REGNUM
Депутаты Госдумы в начале пленарного заседания впервые почтили минутой молчания память царской семьи в связи с годовщиной расстрела, передаёт корреспондент ИА REGNUM17 июля.
Речь идет о годовщине со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая II в 1918 году. Почтить память царской семьи предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вносим предложение почтить память последнего русского царя, невинно убиенных, всех, кто погиб в горниле гражданской войны», — заявил Володин.
Депутаты всех фракций, включая КПРФ, поддержали такое предложение.