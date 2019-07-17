Амстердам, , 12:50 — REGNUM

Россия не получала запрос Нидерландов о выдаче подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, об этом заявил посол РФ в Амстердаме Александр Шульгин.

«Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим, — сказал РИА Новости Шульгин. — Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счёт и вряд ли будут обращаться в наше посольство».

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Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

В причастности к трагедии Запад обвинил Россию, заявив, что самолёт был якобы сбит ракетой класса «земля — воздух», состоявшей на вооружении российской армии. В свою очередь Москва категорически опровергает необоснованные обвинения. В конце мая об отсутствии убедительных доказательств причастности России к крушению воздушного судна заявляли власти Малайзии.

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