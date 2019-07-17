Кигали, , 12:56 — REGNUM

Министерство здравоохранения (Минздрав) Руанды в понедельник, 15 июля, призвало жителей страны избегать поездок в восточную часть Демократической Республики Конго после того, как в городе Гома, граничащем с Руандой, был подтвержден случай Эболы. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Пересечение между Гомой и Гисеньи, городе на западе Руанды, является одним из наиболее проходимых в регионе, и тысячи человек совершают путешествие туда и обратно каждый день.

«Министерство здравоохранения напоминает гражданам и жителям не совершать ненужных пересечений границы и посещать районы в соседних странах, где сообщалось об Эболе, — говорится в заявлении министерства. — Мы также советуем, чтобы граждане и жители не предоставляли жилье путешественникам, прибывающим из районов соседних стран, где была зарегистрирована Эбола».

Министр здравоохранения Дайан Гашумба, посетившая 15 июля, города вдоль западной границы Руанды, заявила, что правительство «не будет закрывать границу», но будет содействовать наблюдению за входящими и выходящими из ДР Конго.