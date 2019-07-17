Душанбе, , 12:57 — REGNUM

Таджикистан решил проблему транзита своих грузов через территорию Туркмении путем запуска новых маршрутов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода, сообщает издание Asia-Plus.

По его словам, в настоящее время достигнуты договоренности с властями Азербайджана и Грузии об организации по их территории таджикистанского транзита. Альтернативные маршруты также запущены по сети железных дорог.

Напомним, в феврале 2019 года власти Туркмении ограничили транзит транспорта из Таджикистана. Это был кратчайший маршрут для доставки грузов в Иран — 1400 км. Автомобили проходили лишь два таможенных пункта.

В настоящее время Таджикистан вынужден доставлять грузы по маршруту Узбекистан — Казахстан — Россия — Азербайджан — Иран, в обход Каспийского моря. Протяженность маршрута составляет 4850 км. В результате время доставки грузов увеличилось с трех дней до десяти.

Кроме того, таджикистанские грузоперевозчики доставляют товары через казахстанский порт Актау. В этом случае время в пути сокращается до 8 дней, а протяженность маршрута до 3 650 км.