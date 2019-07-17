Киев, , 12:47 — REGNUM

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызовут на допрос уже после проведения выборов в Верховную раду, заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба во время брифинга, сообщил 17 июля украинский «Пятый канал».

Труба подтвердил, что Порошенко был вызван на допрос по делу о возможной легализации средств, а также уклонении от уплаты налогов при продаже предприятия «Ленинская кузница», однако политик на допрос не явился.

«Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов», — пообещал руководитель ГБР.

Напомним, ранее адвокаты Порошенко направили в ГБР документ, в котором указали, что у политика нет возможности явиться на допрос из-за активного участия в избирательной кампании. Отметим, что выборы на Украине должны состояться 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Порошенко может пойти на сделку с новой украинской властью, чтобы избежать ответственности.

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