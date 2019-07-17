Москва, , 12:39 — REGNUM

Сегодня, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча будет носить неформальный характер и состоится на Валааме.

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«Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь», — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента РФ.

Завтра, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух государств в Санкт-Петербурге.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет приезжает в этот монастырь. Так, в 2018 году глава государства посетил собор в день памяти чудотворцев Сергия и Германа —11 июля. Российский лидер присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также Путин пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником, после чего вместе с патриархом прогулялся по территории обители.

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