Берлин, , 12:40 — REGNUM

17 июля канцлеру Германии Ангеле Меркель исполняется 65 лет. Газета Berliner Morgenpost дает свой комментарий по поводу достижения канцлером этого «знаменательного возраста».

65-й день рождения для большинства работающих людей означает прощание с профессиональной деятельностью. Это время сделать паузу. Ангеле Меркель приходит это в голову в эти дни, пишет газета. Вероятно, не именно в эту среду, поскольку в рабочие будни канцлера превалируют заседания правительства. Но в ближайшие выходные, в начале своего трехнедельного отпуска она поставит перед собой этот вопрос. Должна поставить.

Недавно Меркель спросили, что означает для нее 65-летние. Ты понимаешь, «что стареешь», ответила она.

«Вы не становитесь моложе. Но опытнее. Наверное. У всего есть своя положительная сторона», — сказала канцлер.

Вот это «наверное» наиболее интересно в ответе канцлера. Потому что во время своего четвертого срока на посту Меркель получает опыт, совершенно новый для этой прагматичной женщины во главе страны. Потому что в свой день рождения ей приходится делать то, что она всегда ненавидела: говорить о себе, о своих переживаниях, выявлять свои слабости.

Ей, как и всем восточным немцам, присуща определенная скромность — она не хвастается своими сильными сторонами. Меркель тщательно скрывает свою частную жизнь и даже не проявляет эмоций публично. Она не раскрывает своих мыслей о звучащих о ней комментариях. Но теперь она не должна вести себя так же. Канцлеру нужно прервать молчание и рассказать мировой общественности о состоянии своего здоровья, заключает Berliner Morgenpost.

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