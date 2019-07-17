Грозный, , 12:18 — REGNUM

В Чечню после командировки в Сирию вернулся батальон военной полиции. Торжественную встречу 300 военнослужащим, выполнившим с честью задачи, поставленные перед ними командованием, устроили на территории мотострелкового соединения, дислоцированного в республике, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе Южного военного округа.

Командировка в Сирию продлилась больше трех месяцев. Военнослужащие охраняли важные объекты группировки российских войск и гражданские объекты, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Кроме того, в задачи батальона входили сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

На родной земле российских военных встретили представители руководства Минобороны РФ, Южного-военного округа, органов власти, а также родные и близкие. В ходе митинга личному составу вручили ведомственные и государственные награды.

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