Москва, , 12:13 — REGNUM

Российское агентство РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала неонацистскому бандформированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под негласным покровительством Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, бывшие заключенные этой тюрьмы рассказали агентству об ужасах этой тайной тюрьмы. Среди них — жительница Мариуполя и бывший член теперь уже запрещенной на Украине Компартии Татьяна Ганжа. Ее задержали боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 2014 года, в тюрьме она пробыла десять дней.

«Это ад. Это реальный ад. Это место смерти. Лишний раз боялась отпроситься в туалет — слово скажу, начинали избивать. Очень, очень сильно избивали 2 ноября, и, поскольку я коммунист, 7 ноября избивали», — вспоминает свои дни в тайной тюрьме Ганжа.

Читайте также: Граждане РФ находятся в тайных тюрьмах СБУ

Она также рассказала, что истязатели постоянно угрожали ей ямой или рвом, куда скидывали тела погибших, намекая, что она «скоро пополнит их число». Кроме того, боевики обещали подвергнуть ее психологической пытке, когда еще живого пленника кидают к мертвым. На вопрос о том, сколько там людей похоронено, она ответила, что «очень много, люди пропадали бесследно».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине действуют и другие «секретные тюрьмы». При этом киевские власти их наличие опровергают. Ранее британская The Times опубликовала заявления помощника генсекретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича о том, что СБУ массово задерживает ополченцев и систематически применяет к ним пытки.

Читайте также: Служба безопасности Украины «неизлечимо больна институциональным СПИДом»