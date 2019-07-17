Пекин, , 12:10 — REGNUM

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Го Шэнкунь провел в Пекине встречу с президентом Центрального суда КНДР Кан Юн Соком, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Го, который также является главой Комиссии по политическим и юридическим отношениям при ЦК Компартии Китая, призвал судебные власти двух стран наращивать обмены и сотрудничество, делиться опытом и практиками в сфере закона и правосудия, внося таким образом позитивный вклад в развитие традиционной дружбы между Китаем и КНДР. Кан, в свою очередь, заявил о полной готовности к развитию двусторонней дружбы.

Отметим, что Китай считает Северную Корею не только дружественным государством, но и зоной собственных интересов, которая позволяет держать баланс сил в регионе.