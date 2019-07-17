Киев, , 12:09 — REGNUM

Украинские власти не станут прислушиваться к «озабоченности» ООН, к тому же корень проблем Украины вовсе не в языковой политике, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 июля, комментируя заявление ООН об украинском законе о государственном языке.

Как сообщалось ранее, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что украинский закон по-прежнему вызывает «озабоченность», хотя «многие спорные вопросы были урегулированы». Также в ООН рекомендовали украинским властям разработать и принять закон «о реализации прав национальных меньшинств».

«Такие формулировки — «вызывает озабоченность», «рекомендуем разработать», «надлежащий баланс», «интеграция общества» и так далее — мне приходилось слышать многократно двадцать лет тому назад, когда я занимался Прибалтикой в МИДе. Всё это пустое. Никто к этим рекомендациям ООН на Украине не прислушается, а если на время и сделает вид, что прислушался, то движение всё равно продолжится во взятом этнорадикалами направлении.

Латыши и эстонцы передали украинцам не только свои наработки по законам о языке и образовании, но и свою методику работы с международными структурами. Она состоит в следующем: обострить проблему на 50%, сделать «шаг навстречу нацменьшинствам» на 10%, потребовать за это похвалы и продвинуться в итоге в решении своих мотивированных махровым шовинизмом задач на 40%. В результате в Латвии, Литве и Эстонии не просто русское образование, но даже образование на русском практически изничтожено.

Да, в ООН слегка покритиковали украинский закон о языке. Да, важно обеспечить право русским на Украине говорить на родном языке и получать на нём образование… Но корень проблем нынешней Украины лежит не в языковой политике, не в том, что люди теряют знание русского языка. Все главные украинские русофобы, все разработчики антироссийской и прозападной политической линии говорят на отличном русском языке. Что, нам легче будет от того, что русским детям в украинской школе мозги в русофобском духе будут промывать на русском языке?

Повторю это ещё раз: угрозу международной безопасности и миру несёт в себе вся проводимая сегодня западными ставленниками в Киеве политика украинского шовинизма и реваншизма, подавление на Украине любого инакомыслия и силовое удушение тех бывших регионов этой страны, которые воспользовались зафиксированным в основополагающих документах ООН правом народов на самоопределение. Вот об этом и надо говорить везде — в том числе и в ООН», — отметил Михаил Демурин.