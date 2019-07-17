Киев, , 12:01 — REGNUM

«Киев сдаст украинские национальные интересы, если выберет политико-дипломатический, мирный путь возвращения отдельных регионов Донбасса». Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

«По вопросу мира ни у кого нет ответа как решить, чтобы был мир… Может быть два решения. Есть территория нашего государства. Мы либо воюем за неё, что нормально и понятно почему мы отвоёвываем нашу захваченную территорию. Либо мы сдаем наши государственные интересы — идем на какие-то переговоры, мир. Либо мы признаем, что это не внешняя агрессия, а внутренний конфликт, что, в принципе, не воспринимается украинским обществом. Поэтому история с Донбассом будет длиться еще долгие, долгие годы. Вопрос Северного Кипра, оккупированного Турцией, длится более 30 лет. Рассчитывать, что наш конфликт быстро решится не приходится», — сказал Раимов.

Он напомнил, что украинское общество не согласно на выполнение минских соглашений.

«Любой политик, который сейчас пойдет на выполнение минских договоренностей, будет изничтожен украинским обществом как предатель украинских интересов. Есть только два варианта: или воевать, тогда мы вернем украинских граждан на свои территории, или это мир, но не на украинских условиях — это сдача национальны интересов», — добавил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.