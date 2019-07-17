Киев, , 12:00 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко может пойти на сделку с новой властью, чтобы избежать ответственности за ранее совершённые преступления, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 16 июля телеканал 112.ua.

«Вы знаете, меня меньше всего интересуют перспективы Порошенко, для меня его уже нет. Я понимаю, что он будет играть какую-то свою роль. У него много денег, очевидно, он будет договариваться с новой властью. Более того, не исключаю, что договорится, потому что мы видели это уже много раз», — рассказал Рабинович.

По его мнению, Порошенко не добьётся большого успеха на предстоящих парламентских выборах, из-за негативного отношения к нему большинства жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Украины Петр Порошенко проигнорировал повестку на допрос.

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