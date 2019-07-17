Киев, 17 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Экс-президент Украины Пётр Порошенко может пойти на сделку с новой властью, чтобы избежать ответственности за ранее совершённые преступления, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 16 июля телеканал 112.ua.
По его мнению, Порошенко не добьётся большого успеха на предстоящих парламентских выборах, из-за негативного отношения к нему большинства жителей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Украины Петр Порошенко проигнорировал повестку на допрос.
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