Оренбург, , 11:33 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер предложил жителям муниципалитетов, власти которых не справляются со своими обязанностями, напрямую сообщать ему о проблемах. Об этом он сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте.

«Главы не в теме. И я хочу, чтобы мы вместе с вами поправляли тех глав и чиновников, которые не умеют и не хотят работать. Открыт для обратной связи», — подчеркнул Паслер.

Поводом для критики районных руководителей со стороны врио губернатора послужило очередное заседание правительства — по требованию Паслера они проводятся в режиме видеоконференции с участием глав местного самоуправления.

«К сожалению, еще раз убедился, что не все главы понимают, как развивать территории. Да что там — некоторые даже не отдают отчет в том, как работать по дорожным картам региональных программ и национальных проектов. В корне неправильно, когда средства, которые выделяет Федерация и регион, так и не становятся инвестициями в конкретные объекты, не начинают работать на людей», — заявил Паслер.⠀

В качестве примера он привёл Переволоцкий район, где сложилась тяжёлая экологическая ситуация. Паслер, напомним, лично выезжал на место и разбирался с деятельностью компании «Велес», а после того очередного слива нефтеотходов и выброса сероводорода добился приостановки деятельности предприятия. Встречался врио губернатора и с жителями района. «По итогам встреч до сих пор отрабатываем проблемы, которые должны решать на местах главы района, поселка, сельсоветов», — сообщил Денис Паслер.⠀

Неудовлетворительной Паслер назвал и работу администрации района по расселению ветхого и аварийного жилья. «Средства на переселение муниципалитету на это перечислены в полном объеме. А жилье для тех, кому остро необходимо жилье, администрация так и не купила. Был вынужден объяснить последствия», — отметил врио губернатора Оренбургской области.

https://www.instagram.com/p/Bz-nlpAhdCe/

Как сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, на заседании регионального кабинета министров 16 июля Денис Паслер призвал глав районов активизировать работу по реализации национальных проектов и областных программ. «В 2019 году на реализацию национальных проектов и разработанных в их рамках областных программ направлено 16,5 млрд рублей, — напомнил он. — Это беспрецедентный объем бюджетного финансирования. Мы обязаны выполнять мероприятия нацпроектов с жестким соблюдением контрольных точек, которые отслеживаются федеральным центром. С теми, кто не способен справиться с этой работой, будем разбираться индивидуально. Средства, направляемые на нацпроекты и областные программы, должны работать с максимальным эффектом».

По состоянию на 1 июля 2019 года из 220 контрольных точек выполнено только 185, 16 не выполнено вообще, а 12 выполнено с нарушением срока. Наиболее отстающими признаны Северный, Переволоцкий и Кваркенский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Денис Паслер уже добился отставки мэра Орска Андрея Одинцова. Врио губернатора объяснил, что второй по величине город Оренбургской области и её промышленный центр оказался доведён «едва ли не до крайности». «Считаю, что смена городской власти — это неизбежное решение для города. Еще раз убедился в этом во время поездок по востоку области, постоянно получая жалобы и обращения орчан», — заявил Денис Паслер.