Киев, , 11:27 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил 17 июля юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прогнозирую новую повестку и решение о принудительном приводе. Фигурант должен … пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев», — отметил Портнов.

По его словам, Порошенко должен постоянно думать о допросах, арестах, обысках, тюрьме и спрятанном имуществе.

«В ближайшее время преступную организацию Порошенко ждёт новая реальность, несмотря на мандаты и бывшие регалии. Они останутся в абсолютном меньшинстве, без своего прокурора и без инерции прошлых лет», — подчеркнул Портнов.

Напомним, по инициативе юриста против Порошенко было заведено восемь уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу об отмывании денег и легализации акций завода «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту Украины до конца 2018 года.

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