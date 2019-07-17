Киев, 17 июля 2019, 11:27 — REGNUM
Экс-президент Украины Пётр Порошенко проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил 17 июля юрист Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Порошенко должен постоянно думать о допросах, арестах, обысках, тюрьме и спрятанном имуществе.
Напомним, по инициативе юриста против Порошенко было заведено восемь уголовных дел.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу об отмывании денег и легализации акций завода «Ленинская кузница», который принадлежал экс-президенту Украины до конца 2018 года.
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