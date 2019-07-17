Грозный, , 10:42 — REGNUM

Саперы Южного военного округа обнаружили и обезвредили в Чечне 407 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию выполнялись с апреля 2019 года военнослужащими Южного военного округа. По данным, которые привел командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, за три месяца уже обследовано более 560 гектаров территории республики, передает ТК «Звезда».

По словам Дворникова, государственная программа по разминированию территории Чеченской Республики выполняется согласно плану. Работы ведут более 170 специалистов, привлечено 19 единиц техники. Военнослужащие уже выполнили обследование на половине площади, запланированной на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, всего до конца ноября 2019 года в Чечне должны быть обследованы на наличие неразорвавшихся снарядов и мин более 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий и лесного фонда. Работы ведутся в Грозненском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Шатойском районах.

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