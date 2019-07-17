Москва, , 10:36 — REGNUM

Для участия Государственной думы РФ в консультациях по составу правительства изменения в Конституцию не нужны, заявил 17 июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, в настоящее время конституционные полномочия в формировании правительства находятся у президента и премьер-министра России.

Вместе с тем Госдума вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьер-министра при его утверждении, напомнил он.

«Для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны», — цитирует РИА Новости Клишаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос участия нижней палаты парламента в формировании правительства, в частности, депутаты могут высказать свою позицию во время консультаций. По мнению спикера, было бы правильно, чтобы Госдума «как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства».

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