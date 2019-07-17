Челябинск, , 10:30 — REGNUM

В администрации Челябинска назначен новый руководитель референтуры. Им стала Елена Васина, которая ранее являлась заместителем начальника данного управления мэрии.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», бывший глава управления референтуры Алексей Косарев назначен советником врио главы города. При этом уточняется, что обязанности Косарева в мэрии не изменятся, а объём организационной работы увеличится.

Напомним, что это не первые кадровые перестановки в администрации Челябинска за последний период. Ранее исполняющая обязанности главы города Наталья Котова освободила от занимаемой должности начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Наталью Суркову и куратора отвечающего за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС Дениса Девяткина. Также был уволен директор МКУ «Городская среда» Сергей Шумаков, а его место занял Александр Грезев.