Москва, , 10:10 — REGNUM

Глубокое понимание задач развития своей страны и ее внешнеполитических интересов является главным качеством настоящего дипломата, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Разумеется, для этого необходима специализированная подготовка, хорошее знание истории, постоянная включенность в современную жизнь во всех ее проявлениях, широкая эрудиция», — сказал министр.

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Кроме того, добавил Лавров, дипломат должен быть подкован в сфере страноведения, знать иностранные языки, уметь налаживать и поддерживать активные контакты с людьми, активно понимая и слушая собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что народная дипломатия имеет большое значение для продвижения положительной государственной повестки во взаимоотношениях стран. По его словам, особенно важным в такой работе может стать участие отечественных этнокультурных объединения.

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