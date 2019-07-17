Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:58 — REGNUM

Депутаты гордумы Комсомольска-на-Амуре приняли отставку главы города Андрея Климова. Должность мэра останется вакантной до единого дня голосования, 8 сентября 2019 года, когда горожане изберут нового градоначальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исполнять обязанности мэра города до выборов будет первым заместитель Евгений Коршиков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Андрей Климов написал заявление об отставке, стало известно 12 июля. Ранее Климов уже писал аналогичное заявление — в сентябре и декабре 2018 года. Первый раз он сделал это после критики губернатора Вячеслава Шпорта, во второй раз — в связи с тем, что не нашел общего языка с новым губернатором Сергеем Фургалом. Оба раза Климов отзывал свои заявления. Оппозиция требовала отставки Климова с 2016 года.

Комсомольск — город «президентского внимания». Комплексный план его развития утвержден главой государства. Но реализуется план с большим отставанием. В городе проходят сокращения — с января по май 82 работодателя уведомили ЦЗН о высвобождении более 1500 рабочих мест. Все это создает в городе напряженную обстановку.

На пост мэра города выдвинулось 23 человека. Но ТИК Комсомольска выбраковывает одного кандидата за другим. Официально зарегистрирован сегодня только один кандидат — выдвиженец от ЛДПР.