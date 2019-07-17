Москва, , 09:52 — REGNUM

Членство в Совете Европы имеет конкретную положительную отдачу для граждан России и страны в целом, однако русофобские провокации никоим образом не способствуют налаживанию в ассамблее конструктивной работы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Что касается провокаций, то их устраивает агрессивное русофобское меньшинство при активном науськивании со стороны США, являющихся наблюдателями в Совете Европы, — отметил в интервью «АиФ» глава российского внешнеполитического ведомства. — Это, конечно, омрачает атмосферу».

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что «бессмысленные выходки уже набили оскомину здравомыслящему большинству членов ПАСЕ». Об этом говорит и принятое ассамблеей на июньской сессии решение о восстановлении полномочий российской делегации в полном объёме в этой парламентской структуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году российскую делегацию ограничили в правах в ПАСЕ. Поводом стало вхождение в состав России Республики Крым. Ответными действиями со стороны РФ послужило временное прекращение выплаты взносов в бюджет ассамблеи до момента восстановления полномочий дипломатов. В июне этого года ПАСЕ восстановила делегацию из России в ее правах.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран — Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, частично Польши.

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