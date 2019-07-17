Сеул, , 10:56 — REGNUM

В Южную Корею продолжаются поставки новейших американских истребителей пятого поколения. 16 июля на авиабазу в Чхонджу прибыли ещё два самолета F-35A, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Таким образом, на вооружении южнокорейских ВВС теперь находится уже четыре подобных боевых машины. Поставки осуществляются в рамках контракта на приобретение 40 истребителей «стелс» — до конца года в Южную Корею прибудет ещё шесть F-35A, а производство остальных завершится к концу 2021 года.

Новейшие истребители предназначены для завоевания превосходства в воздухе, подавления сил ПВО противника с использованием передового вооружения и технологий снижения заметности, а также уничтожения стратегических целей.

Северная Корея уже не раз заявляла о своём негативном отношении к закупкам F-35A, расценивая их как угрозу собственной безопасности. Этот фактор оказывает негативное влечение на отношения двух стран и переговорный процесс.