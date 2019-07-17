Вена, 17 июля 2019, 10:03 — REGNUM
Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа выдадут США не раньше начала зимы 2019 года, сообщило 16 июля ради «Голос Америки» со ссылкой на источники в Земельном суде Вены.
Суду потребуется время, чтобы оценить представленные доказательства и вынести решение касательно повторного рассмотрения дела.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. Адвокаты олигарха тут же подали прошение о возобновлении дела об экстрадиции.
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