Вена, , 10:03 — REGNUM

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа выдадут США не раньше начала зимы 2019 года, сообщило 16 июля ради «Голос Америки» со ссылкой на источники в Земельном суде Вены.

«По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился с просьбой о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано», — рассказала пресс-секретарь суда.

Суду потребуется время, чтобы оценить представленные доказательства и вынести решение касательно повторного рассмотрения дела.

«Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Всё зависит от времени процедуры повторного открытия дела», — добавила пресс-секретарь суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа. Адвокаты олигарха тут же подали прошение о возобновлении дела об экстрадиции.

Читайте также: Минюст Австрии решил выдать украинского бизнесмена Фирташа США — СМИ