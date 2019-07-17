Бужумбура, , 10:28 — REGNUM

Правительство Бурунди заявило гражданам и международному сообществу, что на предстоящих всеобщих выборах, которые состоятся 20 мая 2020 года, будут соблюдены принципы равноправия и справедливости.

По словам представителей властей, правительство страны стремится провести выборы в открытой форме, так как это один из способов продемонстрировать мировому сообществу, что в Бурунди все-таки есть демократия. По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», об этом сообщил представитель правительства Бурунди Бернард Нтахираджа во время мероприятия, посвященному празднованию 243-летия независимости США.

«Не переживайте. Бурунди подготовилась должным образом для проведения показательных демократических выборов. Они будут свободными, справедливыми и транспарентными», — отметил Нтахираджа.