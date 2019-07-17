Кампала, , 09:43 — REGNUM

Угандийская партия «Оппозиционный форум за демократические изменения» заявила, что ведущиеся переговоры между Киззой Безидже, бывшим кандидатом в президенты от данной партии, и Робертом Кягулани, известным так же, как Боби Уайн, лидером партии «Власть народа», депутатом округа Восточное Кьядондо, о принятии единой стратегии для всеобщих выборах 2021 года, находятся на заключительной стадии.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», во время пресс-конференции в штаб-квартире партии «Оппозиционный форум за демократические изменения», лидер фракции Васва Бириггва отметил, что принятые решения будут опубликованы сразу после проведения переговоров.

По его словам, обе партии будут осуществлять совместную деятельность для того, чтобы одержать победу над правящей партией «Национальное движение сопротивления» на предстоящих выборах.

«Мы дважды встречались с представителями партии Боби Уайна и собираемся сделать это в очередной раз, чтобы выработать механизмы достижения победы над существующем в стране режимом. Мы очень скоро уведомим общественность о нашем окончательном варианте стратегии», — подчеркнул Бириггва.

В начале мая Безидже и Кягуланьи начали проводить встречи, посвященные необходимости объединения усилий, с целью нанесения поражения правящей партии и президента Йовери Мусевени, удерживающего бразды правления с 1986 года.