Анкара, , 11:47 — REGNUM

Европейский совет считает, что буровые и геологоразведочные работы Турции на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья являются незаконными, и решил принять ряд связанных с этим мер. Такое заявление было обнародовано по результатам встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении указано, что в качестве санкций Европейский инвестиционный банк пересмотрит свою кредитную политику в Турции (в 2018 году он дал кредитов на общую сумму 386 млн евро), действие договора, заключённого между Турцией и ЕС в сфере авиации, будет приостановлено, а в заседаниях Комитета партнерства и встречах на высшем уровне будет сделан перерыв. В заявлении, в частности, говорится, что, в случае, если Турция продолжит работы на шельфе, ЕС будет работать над дальнейшими мерами защиты и воздействия. Ожидается, что финансовая помощь ЕС Турции как кандидату в члены союза на период 2014—2020 гг. в размере 4,45 млрд евро также будет урезана.