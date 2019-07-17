Анкара, , 09:42 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что борьба с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена продолжается: «Некоторые пытаются смягчить ситуацию или представить ее в ином свете, но только в 2019 году мы провели 9903 операции, направленных против сторонников движения Гюлена. Мы заставим их всех с лихвой заплатить по счетам».