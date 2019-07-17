Анкара, 17 июля 2019, 09:42 — REGNUM
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что борьба с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена продолжается: «Некоторые пытаются смягчить ситуацию или представить ее в ином свете, но только в 2019 году мы провели 9903 операции, направленных против сторонников движения Гюлена. Мы заставим их всех с лихвой заплатить по счетам».
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу напомнил, что турецкий народ веками приносил жертвы на пути борьбы террористами, преступниками и теми, кто пытаются расчленить его страну. Он продолжил: «15 июля 2016 года Рабочая партия Курдистана ждала хороших новостей. Их ждал и душевнобольной из Пенсильвании (прим. Фетхуллах Гюлен). Спонсоры и вдохновители попытки переворота, забившись по углам, наблюдали, подобно стервятникам и шакалам, ожидая хороших новостей, однако хвала Всевышнему Аллаху, в ту ночь Он всех их поверг во тьму».Министр добавил: «Тогда мы узрели, что все террористические организации, Рабочая партия Курдистана, движение Гюлена, ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ), леворадикальные группировки, суть одно и то же, и начали всех их давить. Начиная