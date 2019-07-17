Анкара, , 11:01 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей статье, размещенной в издании Kıbrıs postası, написал: «Мы наблюдаем, как руководство Республики Кипр на всех международных платформах истерично и безосновательно жалуется, якобы Турция нарушает их исключительную экономическую зону».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу продолжил: «Почему они безосновательны? Да потому, что морское пространство, расположенное между островом Кипр и Турцией, где наше судно Fatih выполняет буровые и геологоразведочные работы, не выступало объектом делимитации. По этой причине с точки зрения права нельзя согласиться с руководством Республики Кипр, которое относит это пространство к своей исключительной экономической зоне».Министр добавил: «В рамках международного морского права, если в процессе делимитации становится ясно, что расположение островов мешает провести справедливое разграничение, то, с точки зрения отсчёта континентального шельфа или исключительной экономической зоны, острова могут быть включены в общие очертания береговой линии, а в некоторых случаях могут и вовсе быть проигнорированы. Международное право не оперирует таким инструментом, как автоматически равная протяженность».