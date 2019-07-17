Тегеран, , 10:47 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая перед населением города Боджнурд в провинции Северный Хорасан, заявил, что планы США по подчинению Ирана и оказания максимального давления на Исламскую республику провалились. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам президента, за последние 14 месяцев США ввели против Ирана самые жесткие санкции, однако «потерпели неудачу во всех аспектах»: социальных, политических и правовых. Хасан Рухани отметил, что провалом оборачиваются абсолютно все действия резкие Вашингтона по отношению к Тегерану.

Иранский политик подчеркнул, что итоги последних встреч Совета директоров МАГАТЭ и Совета безопасности ООН говорят о том, что все мировое сообщество «объединилось против США», относясь с негодованием к их антииранской политике. Это является очередной дипломатической победой Тегерана.